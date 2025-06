ISPAŠTAĆEŠ U TOM ODNOSU: Anđela istakla da će Luka izvući deblji kraj u vezi sa Aneli, pa osetila njen GNEV: OPSEDNUTA SI MOJOM POJAVOM! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredne male budžete Anđela Đuričić podelila je Luki Vujoviću i Anđeli Đuričić.

- Prvo ću od Luke početi. Nisi ispao fer prema Sandri, iskreno. Možda je tako i moralo, da bi ti sada ovako bilo. Slagao si za neke videe i tvog druga, to je jako ružno. Ne mislim da si bio iskren prema Aneli od početka, ali si se zaljubio. Ispaštaćeš u tom odnosu - rekla je Anđela, pa se osvrnula na Aneli:

- Aneli, umeš da deluješ kao lažna žrtva, jer konstantno tražiš problem. Nisi se zaljubila u Luku, iz koristi si sa njim. Presmešni su tvoji postupci, kao i tvoje napadanje Luke da je seo na Sandrin krevet, a ja sam sve u ogledalu videla. Ne bih da idem dalje, da se svađamo - kazala je Anđela.

- Vidim. Opsednuta si mojom pojavom - kazala je Aneli.

- Sa tim drugom nisi bila fejk, a to ćeš potvrditi i ti, a ja ću te uveriti u to kada ti budem pokazao prepiske sa tim drugom, ali i sa mojim drugom koji je tvoj bivši dečko - dobacio je Luka.

- Matora, mali budžet. Bile smo dobre, sada nismo Bože moj. Zameram ti što si govorila da sam se nabacivala tvom drugaru, nema potrebe da se ja nabacujem, meni se nabacuju. Nisi mi odvratna sada, odvratno mi je ono što si Gastozu spomenula majku. I da jesu istinite neke stvari, nije mi bilo fer i korektno, bili ste toliko dugo korektni. Što se mene tiče, rekla sam to, možda nisam trebala da ti napomenem za tatu - rekla je Anđela.

- Dragana, mali budžet. Ne mislim da ti se dopada iskreno Matora. Roditelji su ti rekli da nisu za tvoj odnos sa Matorom, a ponašaš se kao da nije tako. Mogla si da se suzdržiš od nekih stvari - kazala je Anđela.

- Ana je neko ko me je veoma razočarao. Ona je veoma hrabra, to je činjenica. Načinila si veliki korak u svom životu. Ja upravo iz tog razloga ne mogu da verujem da si u vezi sa Kordom. Porodicu nisi ispoštovala. Sada, kada tvoja majka ima zdravstvene probleme, ti nastavljaš odnos sa Kordom, nerviraš i stesiraš majku. Veoma si me razočarala, to nisam od tebe očekivala. Isto tako i za Kordu imam da kažem da me je jako razočarao - rekla je Anđela.

- Mrvice, mali budžet. Učešće ti je kriminalno. Ne želim da te vređam, jer si fina prema Gastozu i meni - rekla je Anđela.

Autor: S.Z.