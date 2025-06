VI MOŽETE DA ZABORAVITE JER NISTE OŠTEĆENI: Aleksandra isprozivala Milovana, pa najavila njegovo uništenje! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Naredni mali budžet Anđela Đuričić podelila je Sandri Obradović.

- Sandra, neko koga sam uvek najbolje komentarisala. Ne bih da pridajem na pažnji Luki. Mnogo vrediš, kvalitetna si i pokzala si da si jako privržena sinu. Poštuješ neke stvari od kad si ušla ovde - rekla je Anđela.

- Sve što je bilo tebe i Aleksandre trebalo je da ostane kod vas kući. O tebi sam skroz promenila mišljenje. Još hiljadu niara za tebe jer ti to zaslužuješ. Svako ko kaže nešto loše protiv moje veze ja se osetim uvređeno. Najsposobniji si muškarac kog sam u rijalitiju videla. Previše ti je bilo svega još i kad je došla njena majka. Sad si se povukao i bazirao si se na prijateljsku stranu. Pokazao si koliko vrediš kao čovek - rekla je Anđela.

- Vi možete da zaboravite jer niste oštećeni. Loša dela prema ženama ne mogu da se zaborave. Ne možeš da kažeš da je nešto zaboravljeno. Znači da me niste poštovali ni pet posto jer je on o meni izneo neke stvari napolju kao što se i tebi desilo. Napravio mi je veliki problem napolju. Neke stvari ne mogu da pričam i baš mi je žao. Ako vas neko može da potkupi hranom onda ja ne bih trebala da pričam sa vama jer ste potkupljivi. Miloban jeste vredan i sposoban čovek, ali vidim da on nema svoje mišljenje i izlaganje - ubacila se Aleksandra.

