Peja hitno napustio emisiju: Priznao da ne želi da ga Zlata gleda u suzama, Ena uključila vređalicu i ne prestaje da blati Ivana i Aneli! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić kako bi progovorila o sukobu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Peja je izljubomorisao na Mateju i Karića, bilo mu je krivo što nisam njega pozvala. Nisam ga pozvala jer je stajao sa Aneli i Lukom koji su jedini ljudi u kući da mi nisu čestitali. On me gađao cigarom, a posle je pljunuo u mom smeru. Gledala sam svoja posla i onda mi je oteo čašu iz ruke, kao i što je izvređao Mateju i Karića. Mi imamo dogovor da se ne blatimo ako je to moguće. Našla sam u kući sve stvari pobacane i kutije, e tad sam primetila da mi nema pisma i tad sam poludela. Došao je i Ivan koji je u momentu dok ja plačem, a on je stao iza mene i govori mi: ''K*rvetino''. On me maltretira svaki dan i vređa, a ja mu sve više ćutim. Ne žalim jedan momenat što sam Ivanu izgovorila sve te uvrede. Želela sam da ga povredim, ali njega ništa ne povređuje - rekla je Ena.

- Koga više mrziš, Ivana ili Aneli? - upitao je Milan.

- To su najgora dva bića koje je Bog stvorio. Meni je samo najgore što mi je Peja slomio zub. Ja sam ušla u kuću i Stefani je u teškom paklu, a dolazi Aneli i pokušava da upali Stefani da krene na mene. Nju je*e ko stigne, tako da sad menjam iskaz - rekla je Ena.

- Ako možeš samo pokaži taj zub, pošto neću da se tresem. Želim mir i izgubio sam mir, ne sviđa mi se moje ponašanje. Ne osećam se lepo i ne treba njena mama ili moja da gleda. Ja sam kriv za subotu, ne sviđa mi se ovo što igraju svi rijaliti. Daj Bože da dođem kući i da me Televizija nikad više ne vidi. Ja nisam ljubomoran na Mateju - rekao je Peja.

- Ja sam se na početku sklonio od njih, a doveo sam je da sedne ovde kada je bila najgora. Mi ni sad ne provodimo vreme van stola i nisam nikad pokazao nešto prema njoj. On je izgovorio ono u subotu i meni je jasno, njemu nije bilo svejedno. On je shvatio da nas gotivi i da nama ne treba da govori, a onda je okrenuo na Kačavendu i Đedovića koji mu nisu ništa uradili - rekao je Mateja.

- Mene ovo ne zanima više, ne zanima me. Uzmite mi novac, idem da spavam, moja majka neće da me gleda dok sam tužna - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić