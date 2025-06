Novi dan, novi raskid: Luka isponižavao Aneli kao nikad pre i dao joj šut-kartu pred svima, zbog sukoba sa Terzom pokazao da nema kodekse! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o žestokoj svađi sa Borislavom Terzićem Terzom.

- On je jedan ološ, smatra da smo on i ja lažni. Ja sam jako loše ovih dana i sve đto sam opraštala Terzi cele sezone me sada stiglo. Svaki dan sam svesnija i svesnija da me je iskoristio - rekla je Aneli.

- Ona je ležala u krevetu i krenula je da zaustavi Stefani - rekao je Milan.

- On ima mržnju prema meni jer se manje druži s Lukom - rekla je Aneli.

- Aneli je prva skočila da odbrani Stefani i ona je raspalila u naletu besa. Ona nije rekla ništa za Terzu nego za Munju - rekao je Đedović.

- Meni to nije normalno, ne mogu da verujem. Ovo što je on uradio posle devet meseci druženja sa mnom je katastrofalno. Samim tim što je on to uradio, mi više nećemo imati komunikaciju i ja ću to ispoštovati - rekao je Luka.

- Da li si se dogovorio sa Terzom da se kao ovde ne družite? - upitao je Milan.

- Ne - rekao je Luka.

- Aneli je ovde sto posto u pravu jer sam ja za Lukinu jednu rečenicu lošu, tražila od Terze da se odvojim od njega - rekla je Sofija.

- Ja sa Terzom reč neću progovoriti, a mislim da će doći dan kada će Aneli i Terza prvi progovoriti - rekao je Luka.

- Luka sram te bilo, tebi se vidi na faci da nemaš bes prema njemu - rekla je Aneli.

- Njih dvojica su večeras pričali kod kreveta - rekao je Munja.

- Sram te bilo, zakuni se - rekao je Luka.

- Mislim da je Luki više stalo do Terze nego do Aneli - rekla je Matora.

- Luka mene uništava - rekla je Aneli.

- Posle ovog više nikad nemoj da mi priđeš. Ja sam loš muškarac i nisam stao na tvoju stranu. On me izdao kao prijatelj, ona kao devojka - rekao je Luka.

Autor: N.Panić