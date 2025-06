MENI TREBA KAPACITET: Slađa Poršelina detaljno opisala idealnog muškarca, pa otkrila kakav je PEH imala sa bivšim dečkom! (VIDEO)

Ovo je Slađin idealni muškarac!

Slađa Lazić Poršelina tokom sunčanja odlučila je da Jeleni Nedeljković opiše kako izgleda njen idealan muškarac.

- Ne mogu da budem sa dečkom koji smara. Ceo dan mogu da budem na bazenu, aon će da me zove kući, pa neću. Mora da bude kapacitet i da bude sličan meni. Moraš da budeš kapacitet da vodiš ljubav po tri ili četiri puta dnevno. Ne zanima me. Fudbalera ću da nađem, oni su puni kapaciteta. Ja nemam nikakvu nervozu, to mi ne treba. Meni treba nešnost. Ja sam kao muško, se*s mi je na prvom mestu. Napolju imam ručak, večere, bajke. Neću da se nerviram, ja brufen pijem pre bola nekog. Samo kažem da nije kapacitet za mene. Jednom sam otišla sa frajerom na more i samo tri puta za sedam dana, i to onako u zoru. Rekla sam da ima problem, a on je meni rekao da sam manijak. Nisam manijak, ali nađi babu neku. Ja se za te stvari jako trudim, ja se penjem na njega, a ne da mi sv*ši za dva minuta - ispričala je Slađa.

- Kad sam bila sa Terzinim burazerom, to je bolesna strast bila. Sedeli smo u đakuziju i ja sam ga pitala: "Sad da možeš da biraš gde bi išao?", a on meni kaže u neki dvorac. Ja odem i rezervišem to. Mi odemo tamo, imali smo doručak, ručak, večeru, masaže. Mi smo bili pet dana i spavali dva puta. Četvrti dan smo se zbog toga tako posvađali da je on na kraju došao da lupa na vrata. Nisam bacila tolike pare, hoću da imam puno uživanje - ispričala je Kristina.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić