Samo donosi da jedem, ne volim da mi neko titra: Aneli zauvek stavila tačku na ljubav sa Lukom, pa ga žestoko napljuvala! (VIDEO)

Sigurna da je ovo čeka u nastavku rijalitija!

Aneli Ahmić žestoko je oplela po Luki Vujovići kod Marka Đedovića. Ona je ubeđena da će se on nakon njihovog sukoba pomiriti sa svima sa kojima je ratovao.

- Videćeš, ja nikad neću biti sa njim, ali kroz par dana kad skonta sa svima će da priča... Sa Terzom, Sandrom, Sofijom, Dačom, sa svima, dajem mu rok sedam dana. Mogu da dam i tri dana rok. On bi da ja pričam ono što njemu odgovara i da govorim kako je divan i krasan. On bi da ja govorim nešto što nije. On donosi samo da jedem, s*rem se na to. Ja sama znam da jedem. Ja ni ne jedem to što pravi, ja ne volim da neko titra oko mene - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić