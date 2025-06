AU, KAKAV BLAM! Anđela nabila Gastozu rogove, ponovo promenila priču o Pavlu: Kuma se vratila autobusom, morala je da... (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević po povratku s reklama dao je reč Stefanu Kariću.

- Pre neki dan sam rekao da me čudi da Anđela nije iznela onako kako jeste, da zapečatira Pavla i da ga je gledala kao nekoga koga koristi, a ovako vidimo da je svaki put nešto drugačije rekla. Verujem da ništa nije imala sa njim i smatram da joj je Zvezdan zabranio da ima bilo kakvu komunikaciju sa njim - rekao je Karić.

- To stvarno jesu njihova imena, znam sigurno da su njih dvoje zajedno pisali. Iskreno ću ti reći, sada da me pitaš šta se dešavalo u ovoj kući, naravno da moram da zapamtim šta se dešavalo u drugim odnosima, da bih komentarisala...Nikada njegov auto nisam vozila u Crnoj Gori, ja sam tih dana kada moj automobil nije bio tu vozila i to u Srbiji. Morala je zbog posla da ode ranije, pa su je zvali - rekla je Anđela.

- Da li si se konačno dogovorila sama sa sobom koja je prava verzija tvog odnosa sa Pavlom - glasilo je pitanje.

- Ja pričam onako kako se prisećam. Sada sam ispala ja da sam loša. Istog trenutka kada je on mene odvezao tamo, on se vratio. Ona je devojka imala tajming i svakih pola sata joj je bilo mnogo - rekla je Anđela.

- Ipak se to desilo pre dve godine, mora samo da se priseti detalja, što ste takvi?! - rekao je Gastoz.

- Ja sam prvi put saznala od tebe neke stvari za njega, nikada mi nije ispričao neke stvari - rekla je Đuričićeva.

- Dogovoriće se kada izađemo napolje, naravno da ćeš da pričaš o tome u "Narod pita". Sada smo saznali da je Pavle odvezao do granice, prvo je bilo da su sa dva auta, pa kada sam je napao, ona je rekla da ju je odvezao do granice - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić