Au, kakav blam! Terza legao pored Sofije, ona ga isterala iz kreveta, on legao na pod (VIDEO)

Šok scene!

Bora Terzić Terza legao je pored Sofije Janićijević u krevet, a s obzirom na to da ona nije želela da on spava pored nje, on je na kraju legao na pod ispred njenog kreveta.

- Terza molim te, ne želim da spavaš u mom krevetu - rekla je Sofija.

- Ja želim - rekao je Terza.

- Ne zanima me šta ti želiš - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić