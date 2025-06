AU, KAKAV BLAM! Kačavenda obrisala pod Sanjom Grujić, ona nastavila da se ponosi pokazivanjem svojih grudi! (VIDEO)

Blam veka!

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Sanjom Grujić koja je nedavno pokazala svoju intimu.

- Retko ima hrabrosti i retko ko ima takav smisao za humor. Za to moraš biti unikatan. Ja ne smatram da sam uradila nešto strašno. Meni je zanimljiva celokupna situacija. Ja sam se okrenula i pokazala Jordi. Meni to nije prvi put, u sred sastanka sam pokazala zadnjicu i udarila se po njoj. Imala sam milion pozitivnih komentara mislim da će tako biti i sad. Za mene to nije blam nego šala. Ako će da mi morališu ove zakopčane do grla, mogu. Ponosna sam na sebe. Kačavendu nije sramota što je urnirala u gaće, a mene da je bilo sramota ja to ne bih uradila - rekla je Sanja.

- Ja ovo nikad nisam videla za 40 godina. Ovaj ološ pokušava u jeftinoj haljinetini sa duplim si*ama. Ova žena je nakaza ljudska, nakaza prirode. Ono što ona izgovara nisam videla u životu. Znamo da Sofija ima dokaze i jedva čekam da izađemo napolje, lično ću se pozabaviti sa njom. Govori o deci, a nije je još niko ni verio, a kamoli oženio. Umesto da oduzima očeve maloletnoj deci, mogla bi da nauči pesmice koje će da im peva- rekla je Kačavenda.

- Meni je čast da ona ima ovako ružne reči prema meni. Neka ona nastavi da mene pljuje jer ću ja znati da sam na dobrom putu. Nije dorasla raspravi sa mnom. Kad uspe da sastavi rečenicu bez da upotrebi muški polni organ može mi se obratiti - rekla je Sanja, pa dodala:

- Sve devojke koje mene napadaju, ne smetam im ja nego moj jezik koji je kao britka sablja. Smeta im to što kažem da sto Pamela leži na stolu ja bih bila za njega Kim Kardašijan -rekla je Sanja.

- Ne može ona da pokazuje koliko ja mogu da joj obezbedi da radi. Devojka se našalila. Nije pokazala muškarcu nego Jordanki. Ovo su stare grudi, kad izađemo uradićemo nove koje ću samo ja da gledam - rekao je Marko.

- Ako Gastoz može u gaćama da se šeta i glumi Apolona, Jordanka u tangama, ona i ja mogu da pokažem

Autor: A.Anđić