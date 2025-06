Nova teorija! - Meni nije jasno ništa šta se ovde dešava, a sve mi je jasno, ne znam ni šta da pričam. Ovo oko cigareta mi je tako smešna stvar...Ti njoj nisi zamerio cigaru, nego da li ima više ili manje nikotina - rekao je Đedović.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako se Gastoz ljuti na Anđelu što puši cigarete i zabranjuje joj da to radi.

- Ja imam dovoljan broj godina da znam šta želim ili ne želim, ne može moj dečko da mi zabrani nešto - rekla je Anđela.

- On misli da je počela da puši zbog Pavla, je l' ste vi ludi?! On je posumnjao u to - dobacio je Karić.

- Suština priče je da je pušila cigarete koje su jače od onih od kojih je dobila, tražila je ove cigare na koje može da se navuče. On se danas uzajmio za paklu cigara, a utorak je bila prodavnica. Mi smo se dogovorili, a nakon toga, oni su se izdomunđavali i ja sam je video da puši. Neka je, neka radi što ona poželi, pošto sam ja niko da mi se pravda. Moja devojka je meni to iza leđa uradila - rekao je Gastoz.

- Mi smo to odmah prokomentarisali, naravno da svaki njen postupak analizira i da je promatra - rekao je Mateja.

- Nije slučajno Uroš upoređen, Uroš je počeo da puši kada je morao da ćuti i da ne sme da ih komentariše, tada je bio pod stresom. Sada ga du*aj majmune! - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić