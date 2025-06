Karambol u Odabranima: Dača svojom nominacijom izazvao haos, Mateja mu zapušio usta za dve sekunde! (VIDEO)

Zaratili kao nikad!

U toku su ''Nominacije Odabranih'', a Dačo Virijević dobio je prvi reč kako bi nominovao, a on je svojom nominacijom izazvao pravi haos i posvađao se sa Matejom Matijevićem.

- Ja imam vremena da napljujem koga hoću. Nominujem prvi da bih video ko će mi se mešati. Postoje mnoge ljigavštine koje bih nominovao, naprimer Aneli i Luku. On je najveći smrad, a ona je najveća lažovčina u kući. Pokušao sam da imam normalan odnos s njom u kući, ali s njom to ne može. Pokušavala je da navede Luku na diskvalifikaciju u utorak, namerno je radila ono sa Karićem. Takođe bih i Peju izbacio pošto je on pu*ikarević. On nije smeo da se suprodstavi Mateji i Kariću i to je jasno - rekao je Dača.

- Dečko je u crvenom bio, ko će da mu zameri - rekao je Mateja.

- Meni se ne sviđa tvoje učešće, ti si postao cinkara - rekao je Peja.

- U Bibljiji stoji da ne treba imati svog idola, a on je rekao da je njemu idol Đedović - rekao je Munjez.

- Dača je rekao da će za tri godine on biti u rehabilitaciji - rekao je Mateja, a svi su počeli da se smeju.

- Ne zovu mene za džabe u Šiša Bar da pričam o vašem foliranju. Peja i Mateja su prijatelji, a on Peja je pikavcem i čašom gađao Enu jer je pila šampanjac sa Matejom - rekao je Dača.

- Dačo, kako nominuješ prijatelja? - upitao je Peja.

- Dačo je l' smo ti i ja dobri? - upitao je Mateja.

- Jesmo - rekao je Dača.

- Je l' si zaljubljen u Sofi? - upitao je Mateja.

- Nisam, ali mi se sviđala - rekao je Dača.

- Kako si onda dobar sa mnom? Isto tako smo dobri i Peja i ja - rekao je Mateja.

- Osoba koju ću ja nominovati je Sanja Grujić. Sinoć ste svi osudili Anđelu Đuričić kako je najveći lažov, a Sanju niko nije smeo da napada. Pokazali ste prava lica - rekao je Dača.

- Što te nisu pozdravili sa Kosova? - upitao je Munjez,

- Nemojte to da pričate jer sam ja sa Kosova i mene bi svi pozdravili - rekla je Sofija.

- Sanja i ja se odlično poznajemo i ona to zna. Ja sam s njom pričao i otkrio joj neke stvari, a ona se tad pouvkla jer zna da sam u pravu - rekao je Dača.

Autor: N.Panić