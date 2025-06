Nada poslednja umire: Bebica ubeđen da će se pomiriti sa Teodorom, ona u strahu da je ne pljune na letovanju! (VIDEO)

Spustili loptu!

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Teodorom Delić i Nenadom Macanovićem zbog njihovog nedavnog raskida.

- Nikad nisam rekla da sam se ohladila. Rekla sam da se hladim zbog njegovog ponašanja i brecanja. Pljunuo me, izvređao mi porodicu i mene, mislim da je to dovoljan razlog. Nemam neku potrebu da se mirim. Zaključili smo šta meni smeta, a i njemu, ali ne verujem da će to da se promeni. Mi smo imali planove, ali je mene tim stvarima što radi gurnuo od tih planova. Ne bih volela da mi se na letovanju desi da mi pljune u facu - rekla je Teodora.

- Od subote do utorka su bile provokacije na jedan način. Ne mislim da je namerno nego nesvesno. Za nju to i nije tolikos tašno. Za mene jeste, zato tako i reagujem. Rekla je da se hladi, što sam se ja ponašao drugačije, to je njen razlog raskida. Ne znam kako trebam da se postavim nakon razgovora i svega - rekao je Bebica.ž

- Kako zračiš tako i privlačiš. Ponašaš se lepo, dobićeš lepo, a ponašaš se ružno tako ćeš i dobiti - rekla je Teodora.

- Ja sam rekao da će biti sve u redu. Neki nam je težak period. Šta će i kako biti ne znam - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić