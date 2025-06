ON JE PSIHOPATA: Anđela tvrdi da je Pavle bio nesrećno zaljubljen u nju, dala sve od sebe da povrati Gastozovo poverenje! (VIDEO)

Ne želi da spava dok ne razjasni sve!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz razgovarali su o njenom odnosu sa Pavlom Jovanovićem.

- Svaki put se osećam kao zadnja debilka, jer se pravdam zbog nečega, ne znam ni sama zbog čega. Iznervirao se zbog mene, a ne zbog druga kome si na slavu išao. Molim? Ajde da stavimo na tacnu sve. Rekao si da je slične stvari kao sa mnom radio i ranije - rekla je Anđela.

- Ne. Nisam ja rekao to tim rečima. To je tvoj zaključak - kazao je Gastoz.

- Ja to drugačije ne mogu da protumačim - dodao je Gastoz.

- On pokazuje da je psihopata. Meni se sad ljudi smeju, a spominje se ''Zadruga 6'' i ta neka čestita. Šta da radim, nisam stvorila neku vrstu ljubavnoh emcija prema njemu - rekla je Anđela.

- Šta ti sad imaš od toga? - upitao je Gastoz.

- Da, ali mi nije lako. Čoveče, Pavle priča da je bio sa mnom u se*s kombinaciji, a onda meni zamera jer sam rekla da je psihopata. Ne može on da priča da je sa mnom bio. To što je on bio zaljubljen u mene, to je njegova stvar. Videla sam da ne mogu da imam ništa sa njim, a on je nastavio da se nada. Ne mogu da verujem da moram da se pravdam za nekog, s kim nikada u životu nisam bila - rekla je Anđela.

