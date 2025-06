SVAKO ME JE ŽELEO SAMO ZA SEBE: Anđela dala sve od sebe da ubedi Gastoza da nije bila Pavlova prolazna faza, pa zaplakala! (VIDEO)

Šok!

Anđela Đuričić nastavila je svoj razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njenom odnosu s Pavlom Jovanovićem.

- Koja Crna Gora? To je laž! Još da je mene tata čekao, a ja vozila Pavlova kola? Čista laž je u pitanju - rekla je Anđela.

- Je l' si želela da izmiholjiš malo istinu, kako ja ne bih mislio da ste bili prisni u autu, šts? - upitao je Gastoz,

- To da, iskreno. Bila sam besna jer si me ispitivao - rekla je Anđela.

- Imaš neke ružne klipove napolju, a to mi ne smeta. Meni treba da zasmeta to sa Pavlom?! Anđela, budi realna - rekao je Gastoz.

- Nisi svestan kroz šta sam prolazila sve. Ja ništa nisam uradila nikom da bi moji snimci kružili svuda. Bila sam tada ucenjivana. Svaki dan od sramote na ulicu nisam mogla da izađem. Mnogo me je bilo sramota. Ljudi su me na ulici prepoznavali zbog snimaka tih, osećala sam se najgore na svetu. Nije mi ni na kraj pameti bilo da će mi se sve to izdešavati. Ljudi su me mahom kačili na društvenim mrežama, moje slike su svuda bile, kao i taj snimak. Nisam bila oporavljena od svega što sam sebi napravila u životu, a napravila sam veliko sra*e. To je najveća istina što sam rekla, sve sam rekla kako jeste. Hvala Bogu pa je sad sve kako jeste. Nakon svega toga, dolazi Pavle, koji govori da je bio u se*s kombinaciji sa mnom?! To je najveća uvreda koju neko može da mi kaže. Nije mi jasno šta je njegov cilj. Šta treba da mislim o njemu?! - rekla je Anđela.

- Čak i da si bila, šta si loše uradila? Imala si se*s kombinaciju, šta ima veze? Nisi ništa preužasno uradila. Ako je tako, onda je treba da mrzim neku devojku koja je imala se*s kombinaciju sa mnom - dodao je Gastoz.

- Gastoze, nisam imala nikada se*s kombinaciju. Ne želim da se to dovodi u pitanje. Nisam to imala ni sa kim, razumi. To nikada nisam ja, niti su me muškarci, koji su mi prilazili gledali na taj način. Svako je želeo da me ima samo za sebe - rekla je Anđela.

Autor: S.Z.