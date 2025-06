SVE SLUTI NA KRAJ: Đedović uveren da je ljubav Teodore i Bebice okončana, zbog njegovih reči Macanović menja boja kao semafor! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Teodore Delić i Borisalva Terzića Terze, a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Đedoviću.

- Što se njih dvoje tiče, slušao sam ih večeras i mislili su da nisam tu. Teodora i ja nikad više nismo pričali nego u ovom periodu, u super smo odnosu. Ja sam super sa Bebicom i sa njom i za njihovu vezu sam rekao da je fetiš jer ne postoji razumno utemeljene zašto se vraćaju jedno drugome. Ona meni sad deluje odlučnije da se ne vrati u taj odnos, Terza i ona su ismevali Bebicu do iznemoglosti. Delovala mi je hladnije nego inače kad raskinu i mislim da je rešena da od tog posla nema ništa. Uvek sam govorio da će za dva sata da se pomire, a sad mi jako čudno deluje. Ja i dalje imam utisak da će da se pomire, ali to neće biti to jer je ona drugačija, radosna, vesela, druži se i smeje se. Što se Terze tiče milion puta sam mu rekao sve što sam imao i mislio. Mene nisu uvredio i milijarsku puta sam rekao šta sam imao. Kad budeš izašao najbolje ćeš znati šta je ispravno. Prvi put kad dopustiš da te partner uceni detetom anstavak života ti se svodi na ucenu - gvoorio je Marko.

Autor: A. Nikolić