RASKRINKAVANJE: Dačo otrkio Anelin tajni plan, Kariću prekipelo i proglasio je FOLIRANTOM! (VIDEO)

Haos!

Na samom početku "Igre istine" Lepog Miće komentarisali su se procenti na večerašnjem izbacivanju.

- Ja sam prošle godine imala 10%, a posle sam ušla u superfinale. Meni je poraz da neki ljudi ovde ostanu, ima ih mnogo. Ja Gastozu ništa neću da kažem jer je otišao na intervju u 10 do 5, ali hvala što mi je čestitao i to znači da nema gram sujete - rekla je Slađa.

- Moram da se zahvalim Anđeli oja je bila danas 10 puta, glasanje me ne zanima i ja se za mesto ne borim, tu sam da zaradim što više. Više neću ovde da budem uslužni servis. Odmorili smo se tamo i spavali i to je to. Drago mi je da sam video procente, ali mene to ne zanima. Hvala što glasate za mene - dodao je Terza.

- Dačo, šta kažeš na priču da te je jedna osoba nagovarala da širiš priču o Aneli i Kariću. Da li je to istina? - pitao je Lepi Mića.

- Nije istina - rekao je on.

- E, zato nikad nećeš biti rijaliti igrač jer ne smeš da kažeš. Ja nisam ni znao da će ovo da pita. Aneli je rekla Dači da priča po kući da spaja Aneli i Karića - umešao se Terza.

- Znači mene je koristila? - pitao je Karić.

- Tebe je koristila da bi Luku pravila ljuboornog, ali iz Anelinih usta to tako nije izašlo - dodao je Dačo.

- Onda si folirant i prema meni - rekao je Karić.

- A ti veruješ Dači? Da li mislite da bih išao, pa bili smo na zadatku i pratile su nas kamere i ja to tako da kažem - govorila je Aneli.

- Nije mi to baš tako rekla. Ne bi ona za džabe bila pitana da se nabacivala Kariću. Ona je imala tu nameru da bi provocirala Luku i to je radila. To nije bio zadatak, ona mi ne da da pričam. Mi smo hteli da otvorimo šampanjac i da ona baci Lukine patike, sve pričam istinu - rekao je Dačo.

- Molim podršku da šeruje da li ja spomijem Karića, on je slučajno bio u odabranima - rekla je Aneli.

- Đedoviću, ti si govorio da je Luka ljubomoran na Karića... To je bilo posle papira onog - dodao je Stefan.

- To nema veze sa tim, ja kažem kako jeste - dodao je Marko.

- Luka je rekao da se moja priča sa njegovom. Ona kad se probudila prvo je rekla za Karića, glumi da je žrtva, a ja nisam hteo da potežem tu temu. Ja sam ćutao i nisam hteo zbog njega da potenciram, ali sad nek se pazi - rekao je Dačo.

Autor: A. Nikolić