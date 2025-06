Narednih sedam dana sledi karambol: Lepi Mića napravio opšti haos i u izolaciju poslao ljute rivalke! (VIDEO)

Neočekivano!

Upravo je počela emisija ''Izbor potrčaka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi izabrao svoje ovonedeljne potrčke, a to su bile Ena Čolić i Aneli Ahmić.

- Neka ustane Slađa Poršelina i Terza, Matora i Dragana, Sofi i Mateja, Aleks i Ivan, Luka i Sandra, Peja i Džordi, Milovan i Mrvica i neka ustane Sofija. Neka sednu Matora i Dragana jer su one već javno zajedno. Takođe mogu da sednu Mrvica i Milovan, neka sednu Ivan i Aleks, Sofi i Mateja su drugari i mogu da sednu. Ovde imamo neke bivše odnose koji su se raspali, ali ja mislim da između Terze i Sofije nema više ničega i može Slađa da sedne. Mogu da sednu i Peja i Džordi. Mogu da sednu i Luka i Sandra, a u izolaciju će ići Ena Čolić i Aneli Ahmić. To je sukob koji traje od prvog dana, sukob koji je podelio kuću na dve strane i mislim da trebaju obe da budu tamo same - rekao je Mića.

- U šoku sam - rekla je Aneli.

- Ovo je tipičan primer onoga što Karić meni priča da uvek zaboravim najgore stvari, a kaže mi par lepih i ja to prihvatim. Ovo je nešto što ne bih očekivala ni od najgoreg neprijatelja, a kamoli nekog drugog. Ovog momenta je izgubio svako moje poštovanje - rekla je Ena.

