Aneli pala u potpuni očaj: Luka joj poleteo u zagrljaj i otkrio koliko je povređen zbog njenog pomirenja s Đedovićem! (VIDEO)

Teško mu je!

Aneli Ahmić otkrila je da je znala da nije trudna obzirom da je imala ciklus, a Luka Vujović joj je sve vreme pružao podršku i grlio je kako bi znala da je uz nju.

- Dođi da te zagrlim - rekao je Luka.

- Ostavi me - rekla je Aneli.

- Dođi, uradila si test i to je to. Sada si sigurna i to je to - rekao je Luka.

- Luka je l' ti žao što vas Mića nije stavio u izolaciju? - upitao je Milan.

- Očekivao sam, mi smo izgurali tri ipo meseca i prošli sve i svašta. Mene povređuje šta radi sa Đedovićem, ali dobro - rekao je Luka.

- Imala bih mnogo toga da kažem, ali nemam glasa i snage. Ja sam dobila i nisam lagala, danas mi je tek prošlo. Ja sam bila mirna, znala sam da nisam trudna - rekla je Aneli.

- Ona da nije želela da pusti buvu, ona ne bi rekla Terzi - rekla je Milena.

Autor: N.Panić