Moram sve da vidim svojim očima: Gastoz poljuljan Anđelinim lažima, priznao da joj apsolutno ništa ne veruje! (VIDEO)

Neočekivano!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi progovorio o raskidu sa Anđelom Đuričić.

- Gastoze, da li si spreman sve Anđeli da ponoviš što si rekao sinoć? - upitao je Milan.

- Da. Rekao sam da se trudim da izbalansiram kako ne bi pokvarili naš odnos, ali joj ne verujem. Kada su bile naše teme, uvek sam puštao druge da pitam šta me zanima. Jedan zatvor sam preživeo, sad već drugi i treba mi sloboda. Rekao sam da hoću da budem dobar s njom do kraja i da hoću da vidim šta je istina. Nije mi daleka druga strana i u sat vremena ću ispitati. Isto tako sam rekao da sam poljuljan i da sve može da se promeni za dva dana. Kivan sam i besan na Anđelu, osetio sam da joj nije bitan. U petak je opet bila drska i bezobrazna, zbog toga sam je pitao da li stoji iza svake svoje reči jer bi mi to pomoglo da raščistim. Ja sam morao da joj kažem neke stvari sinoć - rekao je Gastoz.

- Rekao si da ćeš ostati uz nju jer će je ceo sto napadati - rekao je Milan.

- Ne želim da ostane sama i usamljena, ali ne želim da ćutim i krijem šta mislim. Anđela je jedna normalna i pametna devojka, ali neke stvari mi nisu realne da neko može da zaboravi i izbaci iz priče. Kada sam došao u hotel i rekao joj to, očekivao sam da će ona pući - rekao je Gastoz.

- Navlačio si je celo jutro da prizna - rekao je Milan.

- Meni ne bi smetalo da je bila s njim, ali me nervira što me slagala. 99 posto bi bilo isto i da mi je rekla da je bila s njim, ali ja bih morao sve da vidim svojim očima - rekao je Gastoz.

- Da li ti znaš noćas da si ti javno ostavio Anđelu? - upitao je Milan.

- Da, ali sam posle opet zaspao s njom. Kako sad da gledam na osobu koja je u stanju da me slaže za takvu stvar koju mogu da saznam - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić