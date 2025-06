PROLILA MORE SUZA: Stefani preplakala zbog haosa sa Munjom i Matorom, evo do kakvog zaključka je došla (VIDEO)

Haos!

Stefani Grujić plakala je u dvorištu, te joj je prišla Mrvica kako bi je smirila.

- On je celu priču preokrenuo. Boli me ku*ac da li sam kriva ili nisam, hoću kući da idem. Imam porodicu kod kuće, imam majku, imam sina. Ja razmišljam gde ću da radim, kako da obezbedim Kostu. Ja sam znala da će biti haos, ali da će biti ovoliki haos, ja bih radila na trafici. Skupo sve u pi*ku materinu, ne možeš ni na trafici da radiš - plakala je Stefani.

- Ne razmišlja on o tim stvarima, da to uopšte nije naivno. On se sada sladi time što ti plačeš - rekla je Mrvica.

- Neka ga, pusti ga, on je loš, pa je loš - plakala je Grujićeva.

- Popuši cigaru i ideš da se uljudiš - rekla je Mrvica.

- Neću, ne mogu da gledam neke stvari, neću i to je to - kukala je Stefani.

- Kako ti sebi komplikuješ život bez potrebe, ali bez potrebe - rekla je Mrvica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić