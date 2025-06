Gastoz progovorio o flertu sa Sofijom i Sofi: Razvezao jezik i otkrio šta mu je na duši, ovo ne prestaje da ga boli! (VIDEO)

Poubijao sve sumnje!

Nenad Marinković Gastoz porazgovarao je sa Milovanom Minićem o Anđeli Đuričić i problemima, ali i o flertu sa Sofijom Janićijević i Sofi Tkačenko, za koji tvrdi da ne postoji i da ga boli ona stvar što se priča o tome.

- Jako mi ružno izgledate kad se svađate. Vidim da ti pokušavaš da smiriš tenziju, ali ona je dinamična i eksplozivna , pa zato dođe do haosa. Mislim da ste mogli da stavite sa strane tu priču i ne propituješ je, a onda napolju rešite. S druge strane ti ide neka druga priča u najavi, koju neću da ti pričam - rekao je Milovan.

- Sofija ili Sofi? - upitao je Gastoz.

- Obe - rekao je Milovan.

- Za to me boli k*rac, samo slušam i ne obazirem se. To je smejurija - rekao je Gastoz.

- Dešava se ono što sam ti pričao, gaziće vas izokola - rekao je Milovan.

- Ja znam šta mene boli, mene boli ova moja priča. Znam gde sam i znam s kim živim - rekao je Gastoz.

- Anđeli je sad jako teško, ne smeš da je pustiš niz vodu. Moraš biti uz nju jer će je gaziti sa svih strana - rekao je Milovan.

- Pa znam, to i pričam - rekao je Gastoz.

- Ja lično ne bih mogao da budem s Anđelom u vezi zbog njenog karaktera, mene to raznosi - rekao je Milovan.

- Mnogo, ume da bude bezobrazna i teška. Mnogo sr*nja pred j*beni kraj. Devet meseci je prošlo lagano, daj da i te četiri nedelje prolete - rekao je Gastoz.

- Samo je bitno da se ne zakrvite - rekao je Milovan.

- Ma sinoć ne znam da li da je zagrlim, stavio sam joj ruku kao slepac da zna da sam tu - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić