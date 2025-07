Ispao je ozbiljan drug, ali... Gastoz otkrio da je Karić pokušao da ga ga spasi PAKLA sa Sofijom i Anđelom, ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Haos!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine" u Beloj kući i na samom početku pitao takmičare da komentarišu večerašnje procente Anđele Đuričić.

- Anđela mi je taj favort. Njihova zajednička poruka sigurno ode na jednu stranu, to je Ena najbolji primer i ti ljudi verovatno gotive više nju. Meni je ovo za Luku realno - rekao je Ivan.

- Meni ovo nije realno, ja sam mislila da će Luka da ima mnogo više. Danas smo pričali o plasmanima i mislila sam da će Luka da bude ispred mene - dodala je Ena.

- Aneli, ko se obradovao Anđelinim procentima? - pitao je Mića.

- Nisam gledala, ja sam gledala kako da se pozdravim sa Jelenom. Očekivala sam da će Luka da ima više. Ovo nije loše, samo sam očekivala više - odgovorila je Aneli.

- Gastoze, da li je Anđela večeras izgubila određen broj glasača? - pitao je Lepi Mića.

- Nije izgubila ništa, nego je Bajo prodao dve firme da Luki nagura 20%. Ovo su glasali samo Đenovići i možda okolina, prvo mesto je prvo mesto. Ja sam rekao da će 85% da ima - rekao je Gastoz.

- Rekli su da se nisi obradovao - dodao je Mića.

- Obradovao sam se jer sam video da je slabija, pa se meni bliži ta nagrada. Aha, ili se nisam obradovao? Ona sam video da od mog prvog mesta nema ništa i smorio sam se kao pas. Hteo sam da se diskvalifikujem, ali mi nije lako. Kako su oni videli, tako i pričam - govorio je Gastoz.

- Sa kim si danas proveo tri divna sata? - pitao je Mića.

- Najviše sa Jordankom - rekao je Gastoz.

- Aludiraju na Sofiju - dodala je Slađa.

- Jesam, ali to nisu Sofijine stepenice. Ja nikad neću da se sklonim jer nameće sistem. Moram da kažem da je Karić ispao ozbiljan drug i on mi je pozvao da dođem do njega da to ne bi ispalo, ali meni te stvari niko ne može da nametne i da joj se ja šminkam - pričao je Gastoz.

