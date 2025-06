POSTAVILA KINESKI ZID: Anđela izbacila Gastoza iz kreveta, on zapenio od ubeđivanja da se nije ohladio, pa doneo odluku! (VIDEO)

Režu rečima!

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Anđeli Đuričić.

Da li ti je sad jasnija situacija? Ne želi više da te poljubi i dodirne, sad slede žurke i afteri.

- Jasno mi je u skladu sa onim što je rekao. U nedelju smo bili bliski u hotelu. Ne želim da me dodiruje i ljubi, ne želim bliskost sa muškarcem koji se ohladio. Ako se jednom ohladio nema smisla da budemo u vezi. On kaže da se danas ohladi, a sutra zagreje. Ja kad se ohladim, definitvno sam se ohladila. Ova priča je završena - rekla je Anđela.

- Deluje mi da on podleže našem pritisku. Mislio sam da se promenio, još pre par meseci kad je pokšavao da se otarasi Anđele, a danas opet. Te emocije, zagrevanje, podgrevanje, pa imali smo i mi emocije. To su teške budalaštine. Ovo mu je bila idealna prilika da ne ispadne rijaliti, nego ona lažov najveći. Jelena mi je rekla da joj je u krevetu nešto dobacio, a to mi deluje da pegla pred pitanja - rekao je Marko.

- Ja se ne slažem. Imam emocije prema Anđeli i ne mogu da se ohladim preko noći. Kad sam joj rekao šta mislim našli smo zajednički jezik, a onda kad sam joj stavio ruku na telo šikanirala me. Ne želim da se odvojim od nje, ali vidim da je sa njene trane postavljen kineski zid. Uhvatili ste se za to kao da sam ja neka rerna, a to nije istina. Imam milion razloga zašto bih trebao da se ohladim, ali to nije istina - rekao je Gastoz.

- Meni nije normalno da se čovek ovako izjašnjava. Delovalo mi je kao da mu je pao kamen sa srca nakon toga. Ona samo što nije poletela odavde, ali se iskontrolisala. Da je meni rekao moj partner ja bih se srušila sa klupe. Ja razumem da je trpeo pritiske, ali ovo... Rekao je: "Samo da je isporučim tati", ma koga da on isporuči?! Zamisli da mi neko to kaže, ja bih ga zadavila kao pevca - rekla je Kačavenda.

- Jeste, sve si u pravu Milena. Neću više ni da spavam sa njom u krevetu. Ajde bre! Sve loše sam rekao i stojim iza toga. Ne želim da glumimo strance i neprijatelje. Ako vamje iskrenije da se ne vidimo jer tako mora, onda ćemo kako mora. AKo ona nije za mirnu luku idemo svako svojim putem - rekao je Gastoz.

- Ovo je moj krevet, ti ako se osećaš kao višak izađi - rekla je Anđela.

- Ono što želim sam dobio u nedelju. Šta se promenilo? Opeklo te što sam rekao da sam se ohladio - rekao je Gastoz.

- Ne dodiruj me - rekla je Anđela.

- Izlazim iz kreveta - odlučio je Gastoz.

- Zamisli ne spavaš sa devojkom devet meseci da je ne bi degradira... Bila je svesna sa kim ulazi u vezu i da neće opstati napolju - rekao je Karić.

Autor: A.Anđić