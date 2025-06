Haos!

Aleksandra Nikolić dobila je reč u emisiji ''Gledanje snimaka'', te je prokomentarisala odnos Nenada Marinkovića Gasoza i Anđele Đuričić.

- Na samom početku sam rekla da je Gastoz težak manipulator. Rekao je da se ohladio, a kada se ona distancirala, sad se buni. Nije ovo očekivao od nje - rekla je Aleksandra.

- Milena, kako ti gledaš na ovu situaciju? - upitala je voditeljka.

- Gastoz je pokazao klasičnu mušku sujetu. Dok je on govorio o tome da se ohladio, ja sam gledala da li će ona da padne sa klupe od šoka, a on sad dolazi sa rečenicom:'' što mi se hvatate za jednu reč?''. Vidi se da je pokazao hladnokrvnost. On ima pravo da se ljuti, ali takođe moram da kažem da je preterao - istakla je Kačavenda.

- Ko je od njih dvoje ispravniji? - upitala je voditeljka.

- U ovoj situaciji je ona ispravnija. Smatram da je Anđela dovoljno pametna da vidi sve što je ispred nje. Odjednom je njegova sumnja postala najveći problem - rekla je Milena.

- Prvo smo se smuvali, a onda sam je pitao da mi sve ispriča. Tek kasnije sam je i pitao da li me se seća - rekao je Gastoz.

- To je trebalo da pitaš prvo, da li te se seća - dodao je Karić.

- Da je meni Anđela makar piznala da je bila s Pavlom, samo meni, bio bih sa njom. Lagao bih za nju - kazao je Gastoz.

- Ja sa ovim čovekom ne mogu više. Nisam bila sa Pavlom, demantujem to. Ovo nema veze s istinom. Ne zanimaš me više. Ne mogu da prznam nešto što nije istina. Fascinantno mi je to što njemu odgovara da ja priznam stvari koje se nisu desile. On trenutka kada je čuo da je Pavle izjavio da mu ništa ne zamera, on se naprasno promenio prema meni, sve je to veoma čudno - kazala je Anđela.

Autor: S.Z.