Anđela grca u suzama: Ivan Marinković uspeo da je dovede do ludila, ovo više ne može da trpi! (VIDEO)

Slomila se!

Anđela Đuričić požalila se Marku Đedoviću na Ivana Marinkovića koji je vređao Snupija, što je nju zabolelo. Ona je istakla i da to nije fer jer ako već mrzi nju ne mora i njenog psa koji je najbolji na pas na svetu.

- Ja ne mogu da podnesem šta Ivan Marinković priča. Mnogo me vređa što psuje mog psa 24 sata zbog mene. Ja ćutim, ali stvarno nije fer jer ako neko vodi računa o svom psu, to sam ja. Mnogo me povređuje jer ako mrziš mene, nemoj psa. Ovo nije realno, ali nema veze. On nije zaslužio da ga mrzi neko zbog mene jer je najbolji pas - rekla je Anđela.

- Ostavi ga ovde - rekao je Marko.

- Bolesno je da mrziš psa jer mrziš mene. Ne želim da slušam komentare za njega - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić