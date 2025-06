Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević na samom početku emisije "Pitanja novinara", podigao je Nenada Marinkovića Gastoza, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Dogodio se taj raskid, iako su mnogi bili ubeđeni da si izgubio poverenje u Anđelu, mnoge si iznenadio kada si to priznao. Koja je to kap prelila čašu i zbog čega kada bi tražio razgovor o Pavlu, mnogi kažu da je prebacivala na galamu, kao one noći u hotelu - pitao je Darko.

- Od samog početka mi je to bilo turbulentno u glavi, hteo sam da se sve to stasa, a nisam znao da će ponovo da se podigne prašina kada priznam šta mi je na duši. Ja sam pričao da sam na njenoj strani i da joj verujem, ali mi faca nije bila takva. Ne znam kada je to bilo tačno, ali se nagomilavalo, svaki put kada se nešto iznese što ona nije rekla, pa neke situacije koje ne mogu da pojmim da ona može da zaboravi...Besan sam došao kod tebe, otvorio sam ti se tri prsta i rekao šta sam imao i ti si bio malo šokiran. Onda sam shvatio da će to da bude tema, pa sam otvorio srce Anđeli u hotelu. Pričao sam ovde kao i na klipu gde se vidi da smo našli zajednički jezik i da nije bila poenta da se odvojim od nje, nego da joj dam na neki način do znanja da joj, nažalost, ne verujem i da mi je to nonsens. Ne znam kako bi to izgledalo, kao ja tripujem kako joj verujem, mi smo u vezi i onda posle par dana kada izađemo, shvatim da sam bio slagan - rekao je Gastoz.

- Mnogi su se uhvatili za to da si se ohladio, rekao si, pa si porekao. Na koji način ti razmišljaš?! Jeste teška rečenica, ali je l' to toliko teška rečenica preko kojih ne može da se pređe, pošto je Anđela imala rečenice: "samo sam čekala razlog da se ovo završi" ili "ko si ti da ti se ja poveravam" - pitao je Darko.

- Ako Anđela kaže to je u afektu, a ja ako kažem i kako kažu, ponovim dva puta, onda je to nešto krucijalno i preko čega ne može da se pređe, pa se teretim sada za težak zločin, videću da li će da bude vrelije nego na Tajlandu...Nije ubila čoveka ako je bila sa nekim, to je najmanji problem, od oktobra imamo jednu priču, ja verujem njoj ne njemu i onda kada je počela ona da iznosi, on da iznosi i da se ti detalji ne poklapaju, meni je to bilo malo - rekao je Gastoz.

- Odlično poznaješ Anđelu, kako ona može sada da poveruje da si se ti ohladio, a noć pre toga ste imali drugačiju energiju - pitao je Darko.

- To sam i ja potencirao, ali sam sada okrivljen zbog reči koje sam izgovorio, jer ovi ljudi misle da mogu tek tako da se ohladim, na dugme kao televizor...Anđela i ja drugačije razgovaramo kada smo nasamo, takav sam i to je to. Ja u sprdnji mogu da kažem mnogo lepih stvari, a kada smo nasamo, to mi ima veću težinu - rekao je Gastoz.

- Anđela je u intervjuu rekla da te razume, da vidi da si poljuljan jer su se tvoje emocije uvećale tokom veze, a samo dan kasnije je rekla da si se ohladio - rekao je Darko.

- Da li je realno i da li je to kul da sada ja se ponašam kao najjači smo i najviše se volimo, a da sam u sebi totalno poljuljan?! Tada bi mogao neko da kaže da sam fejk. Emocije koje imam prema njoj mi ne daju da tako pričam - rekao je Gastoz.

- Kada je uspela da sazri i da se promeni kada je, do pre nekoliko meseci, pravila drame zbog Keti - pitao je Darko.

- Ona je sada napravila neku masku da je odjednom sada čvrsta, a u principu je povređena i ona...Ja nju uvek pustim da palam*di, ali ne zaj*bavajte me. Juče mi je prebacila da neće biti u budžetu, tu me je digla na zadnji. Vidiš da se devojka distancira dok jedemo i posle sam doživeo njenu rečenicu koju gleda kao debilče jedno malo - rekao je Gastoz.

- Bila je emotivna kod Drveta, kako to da je bila sada inicijator toga da se iseliš iz kreveta - pitao je Darko.

- Hoće na sve načine da se odvojimo, da mi da do znanja da nema ničega, odjednom joj ne smeta da izađem iz kreveta. Na svim poljima je hladna, jer hoće da mi iskontrira jer sam ja rekao da sam hladan - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić