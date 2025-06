Aneli doživela emotivni slom! Jeca na sav glas, Luki pala roletna: Ne možeš da me ostavljaš kao džukelu! (VIDEO)

Drama u pabu!

Aneli Ahmić doživela je emotivni slom u pabu "Prijatelji" tokom razgovora sa Lukom Vujovićem.

- Ja te nisam ništa pitao ti si se sama smejala - rekao je Luka.

- Smejem se jer mi je loše, kao pitanje kad mi je došlo i smejala sam se iz svoje nemoći. Ja sam živčana, ovo su moje reakcije - plakala je Aneli.

- Šta ti loše radim? - pitao je on.

- Ništa. Ja sam loša jer te pravim budalom i loše sam. Ja sam loša, loše mi je i kako to ne shvatiš? Pomozi mi i ne pitaj me o tome, ne gledaj me i onda ja moram da se smejem, a ispada da ti se smejem u lice - govorila je ona.

- Ja dođem da te pitam jer mi je stalo da vidim kako si. Ništa te nisam pitao - dodao je on.

- Bude mi neprijatno kad tako gledaš u mene jer znam da nas ljudi gledaju - rekla je Aneli.

- Ne znam kako te je pogledam, hoću samo da vidim da li si dobro. Ne možeš da me ostavljaš kao džukelu, nisi saosećajna - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić