Ti si mamac na udici koji sam ja zagrizao: Peja nikad žešćim prozivkama demolirao Enu, njeno samopouzdanje nestalo u sekundi! (VIDEO)

Ponizio je kao nikada!

U toku su ''Nominacije'', a nominovane takmičarke su Ena Čolić i Aneli Ahmić koje će ove noći imati priliku da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovanu Pejić Peju.

- Ja sam ovako obučen da bih pokazao Eni kako ću biti obučen bez nje. Svaki put je komentarisala kako sam ja obučen, zato ću više poštovati sebe i činiti sebe srećnim. Krenuću od Aneli prvo naravno. Smatram da i ti nisi cvećka i da si hiljadu puta ponižavala Luku, to je bilo evidentno. Luka je onako namazaniji, pa ga rijaliti nije utopio i razočarao. Smatram da vaš odnos neće dugo potrajati i pokazali ste ovde da iako imate decu kući, možete da lepo funkcionišete. Smatram da mi se tvoj i Lukin odnos nešto i ne dopada, ali nisam ja taj koji će da komentariše vaš odnos. Ti znaš da odgovoriš i kažeš neke reči, čak umeš da budeš i jaka, ali sam te par puta utešio. Nisam hteo da se družim s tobom i provodim vreme, već sam kao čovek prišao da te smirim i kažem ti par stvari. Ja ne bih da blatim nikoga, ali ne mislim da je najzgodnija u kući. Pogrešio sam što sam to komentarisao dok sam bio sa Enom, mislim da su me navukli u toj situaciji. Takođe, ne sviđa mi se ubacivanje Karića u ovaj odnos - rekao je Peja.

- Mislim da je Ena Čolić napolju totalno drugačija osoba, zato mi nije jasno što radi neke situacije. Ona je ovde napadala i Jordanku i sve oko sebe, ali dobro. Do sada nisam video da ona ume da se šali, a da to ne bude blam. Ona ume da daje emocije i da priče, ali sve us*re kad joj kažem da ne treba nešto da radi na silu. Malopre je ustala i rekla: ''Videćete kako će biti glasanje'', nju sve to zanima. Ja nikada nisam ustao i rekao da mi je pukao zub, ako to nije istina. Muka mi je od stvari koje se prevrću, lažu i mažu. Zub ti nije polomljen, to je laž. Bićeš mamac na udici ceo život od strane Đedovića. On je pecaroš koji je stavio na štap i baca je, a ja sam debil koji je zagrizao udicu. Onda mene bode i boli, a to što me bode i boli je moja mama. Ti si svoje prijatelje sve izgubila, a moji su izašli i čekaju me - rekao je Peja.

- Meni je Mateja jedini bio prijatelj - rekla je Ena.

- Ti si izabrala Milovana, a ne Mateju i budi iskrena. Maksimalno sam razočaran jer sam od početka znao da ovo nije dobro. Moja mama se ponosi sa mnom i ona ne pije vermut, kao i Goca Božinovski. Pominješ ženu koja nema veze s nekim stvarima. Ja sam gledao da te odvojim od nekih stvari, a ti nisi želela. Ti nemaš svoj stav, ti si svašta izrekla Anđeli Đuričić i onda joj kažeš da je favorit. Ja sam se sa Gastozom svađao, ali ja nisam rekao da mi je on favorit. Hiljadu puta je sanjala horore, ali ona to sanja jer radi takve stvari - rekao je Peja.

- Je l' vi mene z*jebavate da on ovo priča o meni nakon svađe sinoć? To je Peja folirant koji radi za dve hiljade dinara napolju i jako je skroman. Napravila sam od tebe Alon Delona najboljeg frajera, umišljen si da možeš da imaš svaku. To sam napravila od tebe, a ja sigurno nisam bila iskorišćena. Ovde drugi ljudi jako loše utiču na njega - rekla je Ena Čolić.

- Ja ne volim što vi lažete i mažete sve, ja ne pričam neke stvari - rekao je Peja.

Autor: N.B.