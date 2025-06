Razvezao jezik: Ivan Marinković žestoko opleo po Eni Čolić i udario joj na fizički izgled, nije ostao dužan ni Aneli! (VIDEO)

Ne ćuti nikome!

U toku su ''Nominacije'', a nominovane takmičarke su Ena Čolić i Aneli Ahmić koje će ove noći imati priliku da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ena Čolić je najveće zlo koje sam video u rijalitiju, a njihovi momci su pokazali večeras ko su im devojke. Luka će ostati upamćen po tome što ga je do ludila dovela Aneli Ahmić, a s druge strane imamo i Peju koji je doveden do ludila davnih dana. Odlučio sam davnih dana da ne verujem u njene bljuvotine. Aneli je mene izdala kod Drveta da bi dobila Leu, ali okej. One su fatalan tip žena za posebne muškarce i to je loše. Mi smo imali loš odnos i to je to. Ena Čolić je jedna spodoba, a umislila je da je najbolja riba na estradi. Neću da dužim već ću da nominujem spodobu Enu Čolić - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.