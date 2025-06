Jasno je šta radiš, ali žrtva biti nećeš: Bebica unakazio Aneli za sva vremena, priznao da je velika nula od prijatelja! (VIDEO)

Unakazio je!

U toku su ''Nominacije'', a nominovane takmičarke su Ena Čolić i Aneli Ahmić koje će ove noći imati priliku da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Ovde su dve osobe s kojima sam i bio dobar i nisam. Iskrenost ovde mnogo može koštati, a Ena ne razmišlja. Hiljadu puta sam joj rekao da joj neke psovke nisu potrebne. Vi ste juče dokazali da ne trebate da budete u istoj prostoriji, a kamoli u vezi. Meni se sviđa što ti i ja kada smo imali najstrašnije svađe, nikada me nisi uvredila. Teodoru nikad nisi uvredila i zato te poštujem, zato ću te i ostaviti - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Aneli:

- Ona nije iskrena i kada se na nekog nakači, non stop dobacuje. Pokazala je da ne može nikome da bude prijatelj i mislim da je taktički odradila ovo s Markom. Ja nju nisam nijednom uvredio, ali ona mene jeste. Ona upali ljude da je vređaju, pa posle glumi žrtvu. Luka je lepo reagovao i jasno je što je skočio i zbog čega. Vrlo je jasno ono što ona radi, ali žrtva nećeš biti - rekao je Bebica.

Naredna je reč dobila Jelena Ilić.

- Aneli mi je draga osoba, ali ne provodim više toliko vremena s ljudima kojima su mi dragi i ne mešam se više u sukobe dragih ljudi. Ne volim da komentarišem odnos Luke i Aneli jer ne volim kad se žene diraju. Ovde možemo na mnogo drugačije načine da se komentarišemo, ali to su samo muškarci. Odvratno mi je bilo što je Matea danas uzela Anelin veš i kao šetala kroz kuću. Ja ne podnosim i to mi je odvratno. Kraj je rijalitija, pa nismo svi najboljeg raspoloženja i to govori kakva joj je veza - rekla je Jelena, pa se osvrnula na Enu Čolić:

- Ena Čolić se obraća stalno gledaocima kada se svađa sa partnerom, ja sam u šoku. Ne mogu nikada da prihvatim činjenicu da igrate rijaliti i kod tebe se ništa nije promeni od početka. Često pominješ rečenicu da si ti nekome uvredila porodicu, a isto tako sam ja nečija majka i to je odvratno u svakom slučaju. Ena vrlo često ume da ne bude pristrasna i to mi se sviđa kod tebe, ali to nažalost nije slučaj s Aneli. Ja ću ostaviti naravno Aneli - rekla je Jelena.

Autor: N.B.