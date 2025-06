Gastoz otkrio pravo lice Milene Kačavende: Priznao da ga je izdala kad se najmanje nadao, pa osuo rafal po Bebici! (VIDEO)

Unakazio je!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Milene Kačavende.

- Gastoze što si se danas toliko iskompleksirao? - upitao je Milan.

- Iznerviralo me je što nisam bio u prvih par, a kad sam je slušao dok je pričala o Bebici kao da je pričala o rođenom bratu. Ja nisam znao stvarno da obzirom kakvu Kačavendu poznajem, da ima lepo mišljenje o Bebici. Ne znam odakle je ona mogla da stekne toliko lepo mišljenje o njemu i deset meseci gledam njihovu komunikaciju koja je oko hrane. Hoću da kažem da ima dve opcije, a prva je da joj se on toliko ulizao i druga je da Kačavendi treba moleraj u stanu i želi da pozove njega - rekao je Gastoz.

- Kačavenda šta se desilo? - upitao je Milan.

- Ja njih nisam stavila u isti koš. Meni je drago što se on durio i baš mi je bio simpatičan. Ja sam njemu pre par dana rekla šta mislim, nisam želela opet da ponavljam. Bebica i ja imamo poseban odnos, ni ja se ne mešam u Gastozove sukobe kao ni on u moje - rekla je Kačavenda.

- Svi su izgoreli što sam ja dobio srednji budžet. On je sujetan i iskompleksiran da to nije realno. Najveći problem je što on ne sme da kaže Kačavendi šta misli. Meni je Đedović dao srednji budžet i isto mi rekao što i Kačavenda. On treba da ustane i kaže Kačavendi šta ima. Što se tiče Kačavende, mislim da je ona kroz neke rečenice pokazala da nema lepo mišljenje o Anđeli - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić