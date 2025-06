Probudila se Helga: Novi haos zbog Pavla Jovanovića, Anđela s pola snage žestoko isponižavala Gastoza! (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

Razgovor Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić pretvorio se u svađu čim su se dotakli njenog odnosa o Pavlu Jovanoviću.

- Znaš li ti koliko mene boli d*pe da ne dođem i to da ti kažem? Šta ti nije jasno ko si ti i ovi ljudi ili nacija da ja vama ne bih rekla da sam bila? Ako nešto nije onda nije tako i neće narod, svet i ti da me ubede u nešto što nije - govorila je Anđela.

- Što se onda nerviraš? - pitao je on.

- Jer ne mogu da verujem da imam pored sebe takvog mentola - dodala je ona.

- Mogu i ja da kažem da imam takvog mentola koji je zaboravio da je ceo dan proveo sa likom. Pusti me da budem kao da sam došao iz džungle - pričao je on.

- Baš mi izgledaš kao da nisi preveslao pola sveta, pa te ja naivna preveslam - dodala je Anđela.

- Hoću da budem glup, a ispresecao bih te u dva minuta jer mi ne dozvoljava duša jer ti meni nisi rijaliti - rekao je on.

- Top si, glasala bih za tebe. Najjače si kad si rekao da ćeš da se vidiš sa njim, ja ć stvarno na kraju ovde da budem j*bena stranka. Da li misliš da padam na tvoje priče? - pričala je Anđela.

- Zbog toga ja ne spavam sa mojom devojkom, ne ljubim se sa mojom devojkom. Ili sam ja veliki majmun ili si ti ozbiljan folirant - dodao je on.

- Ne opterećuj se, budi direktan, Gale. Ti zaslužuješ samo da se zaj*bavaju ljudi sa tobom i da te niko ne uzme za ozbiljno - rekla je Anđela.

- Devojko, ti mene ne poznaješ - dodao je on.

- Fino bih sa tobom pričala, ali neću. Ti si ovde ušao sa uverenjem da sam bila sa tvojim prijateljem, ušli smo u vezu, nije te zanimalo, a taj prijatelj te gleda od prvog dana. Ti si to pomenuo reda radi, a sad kad je došla ta tema ne veruje mi da sam bila sa njegovim drugom u vezi. Tešio si me, odmah me startovao i ušao u vezu sa mnom i odjednom mi ne veruješ - poručila je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić