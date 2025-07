Napolju ćemo biti zajedno: Luka siguran u ljubav sa Aneli, ona ponovo poludela zbog Sandre i napravila HAOS! (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

- Zar ne smatrate da nakon pet meseci ne treba da sednete i obavete otvoren iskren razgovor? - glasilo je pitanje.

- 100 puta sam obavila sa njim razgovor, obećavao je kule i gradove i nikad nije bio iskren. Više neće da se desi razgovor, sprečavaju me njegove laži i manipulacije. Kad bih ga pozvala da pričamo ne bi bio iskren i mislim da mu je sve ovo zezancija. Ja isto mogu okolo da ludim, ali ja ludim u sebi. On ide i priča ljudima kako bi se to čulo. Ja kad sam imala prijatelja sa kojim sam pričala. Dozvolila sam sebi da imam neozbiljnu vezu, više toga neće biti, niti će da se desi naš razgovor - govorila je Aneli.

- Ona je ovog stava već sedam dana. Ja se ne slažem sa njom, mnogo stvari smo stavili pod tepih. Sve je u pravu ja je ponižavam, od nje sam napravio katastrofu. Ja ću sad da budem iskren, mislim da ćemo napolju da budemo zajedno. Ostalo je samo nekoliko dana, siguran sam da je sa njene strane iskreno što se tiče emocija. Siguran sam da se desilo nešto što se ne dešava, hemija, zaljubio sam se, zavoleo sam je i siguran sam da napolju ne bi dolazilo do ovih svađa - dodao je Luka.

- On je rekao da voli da tresne Aneli po g*zici i sve što mu ona dopušta - otkrila je Sofija.

- Ovo je ponižavanje mene - dodala je Aneli.

- Sad ispada da sam je ponižavao pred tobom. To je bila drugačija konotacija - pravdao se Aneli.

- Da može da ima sve pored tebe i da dozvoljavaš sve, on je pričao u tom smislu - rekla je Sofija.

- Ja njega privlačim s*ksualno, a Sandra mu je lepa, ali mu nije za taj s*ks i to, a ja jesam čim tako priča - govorila je Aneli.

- Ja punim glavu da bi njima bilo dobro. Kad su u crvenom smatram da nisu pokazali, nije zdravo, nije normalno. Aneli sad samo skače jer se pomenula Sandra, a ne shvata ostalo što je on rekao. Ne branim ga, 100 puta je bio kriv, 100 puta sam mu zamerio neke stvari. Ja sam digao ruke što se tiče njega i savetovanja - poručio je Karić.

Autor: A. Nikolić