Klošaru, prodao si me za sitno: Luka siguran da Sandrina ljubav prema njemu nije prestala, ona mu brutalno odbrusila (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

Luka Vujović i Sandra Obradović započeli su raspravu čim su otvorili oči, a on je pokušavao dodirima da popravi njeno raspoloženje.

- Ne shvatam te ozbiljno - rekao je Luka.

- U kom smisliu? - pitala je ona.

- U svakom, sprdaš se poslednja dva dana - dodao je Luka.

- Ja igram rijaliti? Zar nisam sve vreme na zadatku? Pričaj sad, rijaliti paćeniče. Prodao si me za sitno, klošaru - govorila je Sandra.

- Ja tebe prodao? Da li si ozbiljna? Znam ja šta je tebi, majka ti je poslala čestitku, kum i kuma i to je bilo pre samo mesec dana kad ti je bio sinu rođendan i videla si da su za to da smo ti i ja zajedno, čim je i moj otac u toj čestitiki - pričao je Luka.

- Bolesniku, ne zavisim ja od čestitki kao ti. Kreternu glupi, svako polazi od sebe, pa i ti tako razmišljaš - dodala je Obradovićeva.

- Svako jutro da me zagrliš i kažeš: "Dobro jutro, gospodine". Šta je definicija fićfirića? Niko to juče nije znao za stolom. Mića kaže da je to neki nebitan lik - pričao je Luka.

- To je c*va. Pusti ti mene Miće - odbrusila je Sandra.

Autor: A. Nikolić