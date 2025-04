Nova tura poniženja: Peja razotkrio Enu i zakucao je za dno, ona brže-bolje uzvratila brutalnim uvredama! (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a reč je dobio Jovan Pejić Peja kako bi prokomentarisao čestitku Ene Čolić.

- Mi već vidimo određeno vreme da ona ne može ni da priča. Šta ona treba kada je izvređa neko da ćuti? Ona nije došla u sportski kamp, to porodica ne može da razume. Koje su opcije da ona ne odgovara na uvrede? Ne postoje - rekla je Kačavenda.

- Nije poenta da se dokazujem njima, nego da se moji roditelji ne stide mene - rekla je Ena.

- Koliko će ova čestitka da utiče na tvoj odnos s Pejom? - upitao je Milan.

- Prošli put je mama Pejina poslala da je protiv nas i ja sam se potpuno distancirala, a to je njegov porodica. Apsolutno uvažam ono što su mi rekli, ali neću da se ponižavam. Uhvatila sam se za njega kao da je on nešto jedino na ovom svetu, a nikakav problem ne bi bio da je sve to obostrano. Ja ne osećam da on ima ni približne emocije kao ja. On je jednostavno takav, a ja pokušavam da mu dokažem da meni treba više pažnje. Oproštaj od vrtića znači da je on možda ipak premlad za mene, on je meni najslađi i obožavam ga, ali izgleda da ne može da se nosi sa mnom - rekla je Ena.

- Je l' vama problem se*s? - upitao je Milan.

- Mi se*s nemamo već dva meseca - rekla je Ena.

- Kako dva meseca? Deset dana nemamo. Ja sam ovde iskren, nju sam pokušao da naučim pravim vrednostima - rekao je Peja.

- Je l' sam ja neka klošarka da ti mene učiš bez prave vrednosti? - upitala je Ena.

- Ja pričam za rijalit, mene prostor nikad neće promeniti. Ja sam jako srećan što sam u čestitci dobio baš ono što sam očekivao. Njeni roditelji su u pravu kada kažu da ja njoj u poslednje vreme ne pokazujem pažnju, ali smatram da sam ja sebe ubio s tim - rekao je Peja.

- Kako tumačiš čestitku njene sestre? - upitao je Milan.

- Mislim da je videla između nas na početku neku vrstu emocije. Ja Enu kao osobu volim, ali kao rijaliti igrača je mrzim. Ja sam nju nekad stavio u kanal obzirom da njeno dete gleda kući i nismo trebali da spavamo, ali smo vodili ljubav - rekao je Peja.

- Ja ovde više nikad neću spavati s njim jer se ponižavam s njim. Ja sam rekla ajde da ti do kraja narednih pet meseci dokazujem, ali on nije želeo - rekla je Ena.

- Meni je žao što smo ti i ja došli u ovakav odnos, mi smo bili bolji kad smo bili zajedno - rekao je Peja.

- Ja sam mu se hiljadu puta izvinila, ne znam kako bih njegovu mamu pogledala u oči. Kada bi ušla ovde, ja bi pobegla u sobu. Žena gospođa, šta će drugo reći. On se plašio da njegova majka ne napiše nešto loše, ali to je to - rekla je Ena.

Autor: N.Panić