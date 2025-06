BUKTI RAT: Stefani sasula Kristini sve u lice, Matora se umešala, pa dala sve od sebe da ponizi Grujićevu! (VIDEO)

Napeto!

Naredni, mali budžet, ovonedeljni vođa, Stefani Grujić udelila je Slađani Poršelini Lazić.

- Slađo, luda si, piskava si, dereš se. Nemam šta da kažem o tebi više osim toga. Loše stvari mislim o tebi - kazala je Stefani.

- Ja s Munjom nemam ništa već mesecima, ne znam što bih ja tebi smetala - istakla je Slađa.

- Kristina, veoma loše se ponaš. Ne dopada mi se način na koji se tvoje učešće ovde odvija. Menjaš svoje stavove od ljudima često. Abortirala si dva puta, a imaš dvadeset godina - kazala je Stefani.

- Bolje to, nego da budem majka mlada, a da nisam spremna za to. Ti sve to misliš o meni je to što sam bila sa Munjom - istakla je Kristina.

- Ja ne mogu da verujem da je ova devojka maločas rekla meni doslovno da sam ja ubila svoju majku, odnosno da sam odgovorna za njenu smrt, a ne daje nikom ništa da joj kaže. Šta ti bre imaš protiv Kristine? - upitala je Matora.

Autor: S.Z.