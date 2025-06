Napeto!

Naredno pitanje tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' bilo je upućeno Stefanu Kariću.

- Ko ti je veći folirant, Anđela i Aneli, nakon što sagledaš devet meseci? - glasilo je pitanje.

- Pa...ne mogu sad da kažem to, jer nisu ispravne - kazao je Karić.

- Prema Kriću nije fer ispala Anđela, Aneli je sasvim fer prema njemu - dodao je Luka.

- Koje od mnogobrojnih poniženja je prešlo granicu, pa si rekao da ćeš da živiš gde želiš, a ne gde ona kaže? - glasilo je pitanje.

- Pa...samo je stvar u tome da nije ona mene isponižavala. Mi smo se posvađali, a ja sam joj na to njeno što je rekla da možda neće da me primi kod sebe u Mitrovicu rekao da ja imam svoj stan, imam svoju kuću, mogu gde želim. Međutim, bila je nervozna i povredilo me je jer je rekala kako sam se ja ogladio - rekao je Marko.

- To je krenulo kad sam ja pomislila da Matea za njim ide do toaleta. Iskreno, ne mislim sve što kažem - rekla je Sanja.

- Kako stvari stoje, možda i ode kod Matee u Beč. Ja sam čula da je nekom priznao kako se ohladio od Sanje - kazala je Sofija.

- Zašto Sofija i ti ne priznate da imate jake emocije jedno prema drugom? - glasilo je pitanje.

- Kad popijemo malo više, mi smo tada najiskreniji. Mi veoma prijamo jedno drugom - kazao je Terza.

-Mi uvek prijamo jedno drugom. Samo preko dana nismo toliko zajedno, jer ja volim da se sunčam, a on ne - kazala je Sofija.

