Njegov sud je jasan!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi.

- Već određeno vreme slušamo Peju kako iznosi kojekakve stvari. Pokazao je kakav je i da je privržen svojoj porodici. Na kraju svog izlaganja uvek kaže da gleda svoja posla, leži i sunča se. Mada, primećujemo da prati rijaliti. Ena je u pravu da Peja nije ni ulazio u sukobe. Svašta slušamo svaki dan. Postalo mi je muka - rekla je Kačavenda.

- Smradino stara! - ubacio se Marko.

- Leči se, pena ti na usta ide. Đedovićeva veza je da su ovo troprocentni rastvori muškarca. Muškarci puše ku*ac jedni drugima. Uroš je najveće muško od svih. Horor - rekla je Milena.

- Ti si ker Gastozov - ponavljao je Marko.

-Ovo je šinterka, a ovo je džukela - skočila je Jordi.

- Smećarko, bolje pošalji sinu poruku - ubacila se Aneli.

- Dve nedelje joj ćutim, reč joj jednu nisam rekla, a evo šta mi govori. Ne vređam ja nju nego ona mene. Zamislite kad me Anela naziva smećarkom. Pošalji Nori svoju sliku da se seti ko joj je majka. Oslić sa glavom - rekla je Ena.

- Tvoj dečko je oslić naveo kao najzgodniji - rekla je Aneli.

- Ne priliči mu da izgovara to devojci koju je voleo i za koju smatram da i dalje ima emocije. Oni su neko kod koga sam video emociju. Ovo je emocija koja je nekad postojala i različitost koja je stupila na snagu. Njih dvoje nisu jedno za drugo. Ena nije normalna, to je jasno kao dan. Ponižavanje momka s kojim je u vezi... Njih dvoje je neki odnos koji nikad nije trebao da se desi, totalno dva opozita. On voli pecanje, a ona aftere, izlaske. On je mirna energija, a ona totalna oštokondža. Njen sin ima 13 godina i ne može njena sreća da bude neko ko ima 17. Poenta je što je momak mlad i što ti ne želiš da nađeš svoju sreću - rekao je Mateja.

- Nisam ja kriva što me slagao za godine. Ja sam sa svima htela da imam dobar odnos, ali svi hoće da me oblate - rekla je Ena.

- Imaš to u sebi što ja ne mogu da shvatim. Toliko želiš nekoga da povrediš u svađi. Ja Aneli nisam izgovarao neke stvari koje si ti - rekao je Mateja

- Ona ovde ne može da bude voljena. Kad u vezi ona popi*ava - rekao je Peja.

- Sad si loš jer si u periodu kupovine mira imao se*s sa njom. Bio si u lažnom odnosu - rekao je Mateja.

- Postoji razum i srce. Razum ti kaže da neko hoće da te vodi na sud, a srce ti kaže da zagrliš, da te prođe nešto - rekao je Peja.

Autor: A.Anđić