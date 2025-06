Napravila je identitet da gazi svakog pred sobom: Aneli pokušala da izglumi žrtvu i bude ucveljena, Luka je unakazaio za dve sekunde! (VIDEO)

Ne prolazi joj priča!

U toku je ''Debata'', a tema današnje debate je: Da li previše empatije prema partneru vodi ka gubitku sopstvenog identiteta. Aneli Ahmić je naredna dobila reč kako bi progovorila na ovu temu.

- Aneli da li je tebe Luka ugasio? - upitao je Marko.

- Da, on je mene totalno ugasio za sva vremena. Posle njega ja gubim tonalitet za bilo kakvu priču - rekla je Aneli.

- S ovom devojkom ne želim da budem jer me iritira na svaki mogući način. Kada sam je pitao da me poljubi na krevetu, ona nije želela. Zašto ako me voli? - upitao je Luka.

- On mene blamira, namerno mi ovo priča. Ja sam skroz izgubila svoj identitet - rekla je Aneli.

- Ja bih voleo da me više ne komentarišeš negativno - rekao je Luka.

- Ugušio je tu moju borbenost i prirodnost - rekla je Aneli.

- Zaboravio sam da kaže da je Gastoz svoj identitet izgubio kada je otkačio Keti, a ja nisam isto sedeo na dve stolice - rekao je Luka.

- Ja sam totalnp izgubila sebe i meni ovakav muškarac više ne treba - rekla je Aneli.

- Ona je napravila identitet da može da gazi svakog muškarca ispred sebe - rekao je Luka.

Autor: N.Panić