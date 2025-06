Anđela Đuričić pročitana kao bukvar: Takmičarima pokušala da zamaže oči i Gastozu pokaže ljubav, ali kasno! (VIDEO)

Mislila da će joj ovo priča proći!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi porazgovarala o Nenadu Marinkoviću Gastozu i promeni njene taktike.

- Anđela, otkud sad promena taktike? - upitao je Milan.

- Nikad nisam rekla da mi neko ne fali, kao ni da nemam emocije. Uvek sam govorila da imam emocije i to je to - rekla je Anđela.

- Tvoju ljubav prema Gastozu gledaoci ne vide ozbirom kakva si bila prema Mateji i Zvezdanu - rekao je Milan.

- Previše sam se opekla da bih ponovo sebi iste greške dozvolila i radila iste stvari. Koliko sam dozvolila sebi da se ponizim posle nekog raskida i šta sam posle dobila? Ništa. Zašto bih se gazila kad unapred ne vidim perspektivu između nas dvoje jer ne vidim u drugoj osobi ono za šta smo se zalagali. Moja emocija je i dalje tu i nije se nimalo promenila. Svaki put kad uđem u bazen, pomislim koliko mi je teško što nismo tu zajedno već je on na drugoj strani - rekla je Anđela.

- Ti si od ''Pitanja novinara'' promenila ploču - rekao je Milan.

- Nije Milane, ja sam sve vreme imala emocije. Mene je zabolelo što je on pričao da sam mu ukrala pare, a mi taj novac više nema. On je meni svaki dan falio i nedostajao, šta je tu čudno? Mogu da u besu dođem i kažem mnoge stvari, ali to nije iskreno. Naravno da sam juče bila tu za sve što mu treba - rekla je Anđela.

- Zbog čega to kad znaš da je on dobar s celom kućom i znaš da će mu oni poslati? - upitao je Milan.

- Pa dobro, imala sam ljudsku potrebu i emociju koju imam i dalje - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić