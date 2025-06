Ena Čolić postala kraljica spinovanja: Devet meseci vršila teror brutalnim uvredama na Aneli, a sada pokušala da okrene sve u svoju korist! (VIDEO)

Ovo joj neće proći!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić.

- Proglašena si za učesnicu sa najboljom samokontrolom. Počinje li ta kontrola da popušta kada je reč o Eni? - glasilo je pitanje.

- Ne shvatam baš pitanje - rekla je Aneli.

- Prvi put si joj pretila - rekao je Đedović.

- Naravno da izazove u meni neki bes jer mi je njenih prozivki i monstruoznosti preko glave, a ja jesam na prvom mestu kada je u pitanju samokontrola. Ja nisam uličarka koja se tuče već zrela žena i ozbiljna majka tako da imam kontrolu. Moje pretnje su u prazno i dogode se samo kad me isprovocira. Čula sam negde da je i ona proglašena kao takmičarka sa samokontrolom, ali ona je nema i trebala bi se u mnogim situacijama kontrolisati. Ja da nisam kontrolisana pokazala bih to u više navrata kada me izazivala i pokazivala na to crveno stanje. Ne postoji osoba koja u meni može izazvati gorčinu jer ja to ne posedujem - rekla je Aneli.

- Ja se njoj ne obraćam i ne provociram je van stola. Ja nju ne diram uopšte apsolutno. Ona mene prva vređa, a ja nju više ne spominjem i ne provociram. Ona bi volela da je vređam - rekla je Ena.

- Je l' si na nju mislila kada si rekla da treba da skupi zube napolju da može kao čovek da proguta s*ermu lepo napolju? Je l' si mislila na nju ili Anđelu? - upitao je Milan.

- Nisam mislila na nju. Ona je meni izgovorila pre neki dan strašne stvari - rekla je Ena.

- Naravno da ću pući nakon svih ovih meseci terorisanja od strane nje - rekla je Aneli.

- U našim konfliktima sam ja sto puta gora od nje i ne diram je više. Ona želi da ja nju vređam, ali to više neće dobiti - rekla je Ena.

- Ja svoju nemoć iskazujem na drugi način jer meni to kao majci ne priliči, a ona pokušava da bude moja žrtva - rekla je Aneli.

- Ja žrtva nikad neću biti jer sam legenda života - rekla je Ena.

Autor: N.Panić