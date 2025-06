OSTAJE SAM, SA SOFI PADA NA DU*E: Mića otkrio Gastozove muljavine, na Anđelu se konačno sažalio jer vidi da je duboko povređena! (VIDEO)

Omekšao Lepi Mića!

U novom izdanju radio emisije "Amnezija", voditelji Terza i Munjez ugostili su Lepog Miću.

- Eni sam govorio reči koje su smešne, a i te kako je rezala. Dugo se Mileni dodvoravala, a ne znam zbog čega. Sad je sve za*rala mesec dana pred kraj - rekao je Mića, pa se dotakao Gastoza i Sofi:

- Gastoz je neko kome nikad ne znaš šta misli. Dača je doveden u situaciju da ovaj može da kaže da se za*ebavao. Trebao je da ćuti. Prebacuje se totalno na Sofi. Da nije bio u tako ozbiljnoj vezi i da Anđeli tako teško ne pada, i te kako radi te stvari inteligentno. Anđela je juče pokazala da joj jako teško pada što nisu u vezi. Bojim se da ne ostane kao Milovan, da sa Sofi ne padne na du*e - rekao je Mića, pa se dotakao Aneli i Ene:

- Ja sam znao. Mogao sam da postavim Gastoza i Sofi, ništa se ne bi desilo. On nije budala i indijanac. Izoacija Gastoza i Anđele bi i te kako sve promenila. Bilo bi pomirenje i ogromna svađa. Sofi nije naivna, ali nije ništa loše uradila. Ovde, za sada. Da li će zas*ati za 20 dana videćemo. Pitao sam je šta joj se svidelo to kod Gastoza. Zapravo joj se videla finoća i šarm, ali nek koristi svoju popularnost. Njemu je teško kad legne da razmišlja da li je neko legao sa njim zbog interesa ili jer ga voli. To će da ga tišti - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić