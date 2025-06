MISLIO SAM DA MAJKE NE UMIRU: Gastoz ispričao svoju životnu priču, izazvao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Bacio sve karte na sto!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi sa ukućanima porazgovarao na temu: Da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Nenad Marinković Gastoz dobio je sledeći reč:

- Da li je to sudbina ili vadilica? Kad je nešto loše, mi to govorimo da je sudbina. Anđela mi je bila crvena pilula. Imao sam emocija prema njoj, imam ih i dalje. Totalno sam zaboravio da sam je upoznao. Imala je argantan stav koji mi se jako sviđao. Ona mi nije verovala, uspeo sam da je razuverim. Sad je normalan, priča lepo o nama, tako da ću i ja. Sudite nam, grešni smo - rekao je Gastoz.

- Kad si poslednji put promenio neko važno mišljenje? - pitao je Darko.

- Ako mi je Anđela sudbina, pričaću o njoj. Promenio sam mišljenje o Anđeli jer sam mislio da nikad ne bi bila u stanju da me slaže za tako neku stavr. Ne mogu da izađem iz ove kože i ne mogu da saznam neke stvari. Mori me i ne mogu da budem opušten. žao mi je što nisam pored nje, što ej ne grlim i ne ljubim ali ne mogu ni da se pravim kao da ovo ne postoji - rekao je Gastoz.

- Videli ste svi šta je Uroš radio sinoć, a to radi i sad - rekao je Uroš.

- Bio sam zagrejan da ti kažem kako ovde i onde, a ja pričam šta je bilo između mene i Anđele.

- Šta te oblikovalo u osobu koja si danas? - pitao je Darko.

- Majka me oblikovala. Ona me naučila da budem i ponizan, ostavila mi je to u amanet. da uvek budem pošten i ne tenzijam, da verujem da sve može da se iskristališe. Iz kuće u kojoj sam živeo sa mamom, živeo sam po komšijskim, pa sam otišao u Pariz. Dok sam sve napravio da bude kako treba, krenula je škola, muzika i sve to. Kad sam sve to uspeo, ona je preminula i povuče me da ostanem ovde. Mislim da sam u ovim cipelama mogao i neke drugačije poteze mogao da povučem. Mogao sam, ali možda mi sudbina nije dozvoljavala. Mislio sam da majke ne umiru, da su one nebeska bića. Počeo sam da se razočaravam u ljude. Uvek ima mali prozorčić. Jedan momenat pre Tajalnda postoji gde nisam bacao lovu. Video sam kako se svi grebuckaju kad trebaju oni da plaćaju. Kad sam rekao da nemam video sam koliko su se neke stavri promenile. Ja sam dete koje je osraslo samo sa mamom, ćale je bio an drugoj strani. Sad smo svi generalno super. O porodici ne mogu da pričam jer mi je majka sve. Kad je ona nestala shvatio sam da sam sam. Ali eto ti sudbine, u tom trenutku sam bio finansijski dobro potkovan. Nisam voleo nikoga da slušam, uvek sam radio kako meni odgovara. Uvek sam se pitao kad ću da se smirim.Ajkula kad jednom stane ona se samo jednom okrene, uvek se plašim te rečenice. Ja bih sa Anđelom mogao na keca da živim - ispričao je Gastoz.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić