Karić sve više sumnja u Anđeline emocije: Gastozu dao smernice da je raskrinka do srži, ne može da gleda njeno foliranje! (VIDEO)

Šokiran!

Stefan Karić prišao je Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi mu pružio podršku u sukobu s Anđelom Đuričić i tom prilikom ga posavetovao kako da obrne sve u svoju korist i ne dopusti Anđeli Đuričić da spinuje priču i gazi ga zajedno sa svima.

- Što ti njoj ne kažeš: ''Je l' ti ovim reakcijama pokazuješ da me voliš? To što si mi rekla da me voliš, je l' to dokaz?'' - rekao je Karić.

- Ne, evo ima poligon da mi pokaže koliko me voli - rekao je Gastoz.

- Ovo je ružno, sada sam joj rekao - rekao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić