Ono što ne znaš, ne može da te boli: Ena Čolić uživa u belim lažima, bitno joj je samo da bude srećna! (VIDEO)

Peja šokiran!

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je takmičarima da će danas odgovarati na dva pitanja, prvo je: Šta vam je važnije - Da vas partner nikad ne laže ili da nas laže belim lažima, a da budemo srećni? Dok je drugo pitanje: Da li je moguće da se ljudi vole iako imaju drugačije sisteme vrednosti? Ena Čolić i Jovan Pejić Peja naredni su imali izlaganje.

- Ono što ne znaš, ne može da te boli. Meni je najbitnije da budem srećna, a on neka me laže do sutra. Što se tiče mene i Peje mi smo totalno različiti, on bi da ide na pecanje, a ja da idem na tehno žurke - rekla je Ena.

- Ona nek ide na tehno, a ja ću na pecanje - rekao je Peja.

- Zavisi ko šta upeca - rekla je Ena.

- Sutra kad bi bio u ozbiljnijoj vezi, sigurno da bih otišao s nekim na bilo kakvu vrstu muzike. Mi nismo zajedno i neću da pričam o njoj - rekao je Peja.

- Njegovo izlaganje bi bilo drugačije u izolaciji - rekla je Ena.

- Dobro ona mene opet provocira - rekao je Peja.

- Ne provociram te nego stalno pričaš da nismo zajedno, kome to pričaš? - upitala je Ena.

- Ukoliko se lažemo na početku, izgubićemo kontakt. Ukoliko smo već duže u odnosu, onda je to glupo - rekao je Peja.

- Ukoliko ja njemu kažem da je najlepši na svetu, to stvarno mislim - rekla je Ena.

- Ako ljudi shvate da su različiti, onda treba da se raziđu. Jedan put je seoski, drugi je autoput. Ovde je Ena autoput, a ja seoski - rekao je Peja.

- Ja mislim da sam ja stvorena za njega jer sam ja energična, a on je kao da se tri puta razveo i ponovo oženio - rekla je Ena.

Autor: N.Panić