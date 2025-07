Ivan Marinković ostao u šoku: Zgrožen pomirenjem Aleks i Milovana, oni ne kriju koliko se vole! (VIDEO)

Šokiran!

Voditelj Milan Milošević pred sam kraj emisije "Pretres nedelje" dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi progovorio o pomirenju Aleksandre Nikolić i Milovana Minića.

- Mislim da je ovo najveći blam u proteklih osam godina. Ja ne znam kako oni misle da neke stvari mogu da se oproste i zaborave - rekao je Ivan.

- Šta ti pričaš klošaru jedan? Ti si oprostio Jeleni sve - rekla je Aleksandra.

- Ja neću dirati Ivana samo ću reći da ga volim kao Boga - rekao je Milovan.

- Naravno da me voli jer sam ja kvalitetna žena, svaki me voleo. Uvek će pričati gori o boljima. Moram da priznam da je Milovan jako požrtvovan toliko da to nije realan - rekla je Aleksandra.

Autor: N.Panić