Aleksandri porasla cena sa STO NA PETSTO EVRA: Milovan i Ivan sklopili novu opkladu, sve sluti na novo pomirenje bivših partnera! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao potencijalno pomirenje Milovana Minića i Aleksandre Nikolić, ali i njen sukob s Enom Čolić.

- Ovo su dve k*rvetine, a verujem da bi se u tom stanu dešavale umetničke stvari. Tipa njih dve bi jele kinesku hranu i gledale bi filmove. S jednog iz tog stana sam bio, a s drugom bih probao da budem. Čekam naravno moju omiljenu temu, a to su Aleksandra i Milovan. On i ja smo se kladili u pet glava da će se pomiriti sa Aleksandrom do septembra. Čujem nove momente odnosno da je tražila od Ene gajbu i hoće na dva fronta - rekao je Ivan.

- Gospodin Marinković polazi od sebe jer se pomirio drugi put s Jelenom - rekao je Milovan.

- Baš sam pričao sa Sofijom i ovo je ozbiljna tema. Kada ljudi pređu neke određene granice, neke stvari sebi ne bi dozvolili. Za nas obične smrtnike i komentatore, nama bi to bilo već vau. On je četiri godine odlazio kod svoje žene, a j*bava ljubavnicu i njemu je lagano da pređe preko mene. Meni je traumatično da se pokreće tema njene ljubomore - rekao je Ivan.

- Život piše romane, nikad ne znamo šta nas čeka - rekla je Milena.

- Njih dvoje nisu imali ono što smo imali Aleksandra i ja, ali smo se mi posle veze klali i ne postoji način da uđemo ponovo u komunikaciju. Oni su se napolju varali i to je tako. Ja ne bih mogao da opet planiram da legnem sa ženom, a pre toga šest meseci iznosio o njoj najgore uvrede - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić