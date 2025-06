Šok!

Milovan Minić priznao je da se plaši susreta sa svojom još uvek zakonitom suprugom Marijanom, te je priznao Eni Čolić da se nada da tvrdnje koje je Milosava Pravilović iznela o njenom emotivnom odnosu sa bivšim mužem Aleksandre Nikolić nisu istinite!

- Malo je ljudi ovde iskreno. Sofija me pljuje ovih dana, ja to znam - rekla je Ena.

- Uvek ima toga - dodao je Milovan.

- Znam - rekla je Ena.

- Samo srce ma mi srce izdrži sve, nekako mi je loše. Idem na sud, ne znam šta će me zateći. Strah me je od svega. Strah me je samog sebe, ne daj Bože da je to istina(da je Marijana sa - istakao je Milovan.

S obzirom na to da je portal Pink.rs juče došao u poded fotografije na kojoj je Marijana u prisnom zagrljaju sa Aleksandrinim bivšim partnerom, moće se reći da je Milovan predosetio neke stvari.

Autor: S.Z.