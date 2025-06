OTVORILA PANDORINU KUTIJU: Aleksandra raskrinkala Uroševe namere, pa otkrila da je ljubav sa Marijanom čista OSVETA Milovanu! (VIDEO)

ŠOK!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aleksandrom Nikolić o njenom odnosu sa Milovanom Minićem i saznanju da je njen bivši muž u ljubavi sa njegovom bivšom ženom.

- U kakvom je stanju Milovan? Rekla si da ćete posle Elite morati kod stručnjaka - rekao je Darko.

- Ovde je škrt na rečima i to me jako nervira. Imam osećaj da on misli da sam igrala igru da bi on neke stvari demantovao, a istinski sam uz njega. On treba da bude kakav jeste, glasan i jasan. On ostavlja prostor da ljudi imaju loše mišljenje o meni. Neću da se svađam sa njim, a mene su juče opet svi gazili. Ja uvek stavljam ljude ispred sebe, nije mi žao jer sam takva i ne mogu protiv toga, ali neka se onda založi i bude kakav treba. Ja sam ovih dana super, ali mislim da sam u šoku i da nisam svesna šta se desilo. Ja sam mu pomogla, tu sam za njeg i kometnari drugih ljudi me ne interesuju. Možda ja treba da idem kod stručnjaka - govorila je Aleksandra.

- On negde misli kad pričate da ti opravdavaš Uroša i Marijanu - dodao je Darko.

- Ne, nego ja poznajem Uroša i mene to ne može da iznenadi. Što je najgore zna i on, ali mu se očigledno nije upalila lampica. Gore stvari je on meni radio. Milovan mi nije problem u žviotu, napravio mi je problem jer je to javno i verujem da neće da mi se sveti, a Uroš mi je mnogo veći problem od Milovana. Meni mama kad je rekla nije mi bilo svejedno, ali sam se pravila. Brzo sam to svarila jer poznajem Uroša i to nisam shvatila za ozbiljno jer Uroš je veliki ženskaroš. On voli milion žena, ali je mene uvek proganjao. Uvek sam govorila da želim da se oženi, ima decu, biće mi teško, ali bih brz prihvatila, samo da imam taj mir - priznala je ona.

- Šta bi poručila Marijani? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja nisam žena koja toleriše neki stil života otkako sam majka. Neću da je savetujem, samo mi je čudno... Mene to ne treba da zanima, a opet Milovan i ja smo loši, a Milovan je bio pored Uroševog deteta i šta ima veze što je Uroš pored njegovog? Sad uvek treba ovako da se razmene ljudi kad se desi? Dese se stvari, ali je u ovom slučaju Uroš imao cilja, a možda se dopadanu jedno drugome i to se pretvori u ljubav. Savete ne dajem - govorila je Aleksandra.

- Kakav je to Uroš čovek i šta je on tebi radio? - pitao je voditelj.

- Ja sam zaboravila detalje. On nije pravio greške da imam poruku gde me vređa, kako ne bi opet došlo do toga da ima probleme sa zakonom. Nadam se da to neće da se desi Marijani. Ja sam jedna od 1000 žena koja je skupila hrabrost da ode. On je prišao Milovanu i izradio ga kao majmuna. On je rekao da uđe, da će plac da mu da, zvao ga je i po pet sati su razgovarali svaki dan. On je kao shvatio da je dobar lik, ali okej, kaže da kad je uradila to sa Ivanom imao je bes i ludilo - govorila je ona.

Autor: A. Nikolić