Iskrena do koske!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Počeću od Gastoza, činjenica je da tvoje reči više znači nego od nekih drugih ljudi ovde. Kada ti nešto prokomentarišeš, sto puta se više osudiš i više ti se zameri. Reči koje si izgovorio za mene i dalje mi se provlače, oblatio si me kao niko nikada. Moj bivši brat, moj bivši dugogodišnji drug. Plakala sam zbog tebe kada si me potkačio na malo lošiji način, istina je da si doprineo negde tome da se izdignem u startu kada su me svi napadali. Okrenuo si mi leđa zbog veze za koju si oduvek znao da je samo rijaliti. Tvoj prvi izbor je bila ovde Mrvica, da si nastavio da se zaj*bavaš ostao bi lik koji prdi, smrdi i podriguje i koji spava sa dr*ljama ovde. Malo si je potcenio, nisi znao da je ovoliko bolesna. Ovo je sada borba za plasman. Anđela nikada nije bila sigurna sa tim da između mene i Gastoza nikada ništa nije bilo, to je i pitala ono veče. Ona sada ispada tvoja žrtva, a ti se pereš od ovoga svega iako si znao da si ušao u vezu sa bivšom od tvog druga. Zgadio si mi se, mislila sam da si gradski lik i šmeker i dečko kog svi gotive. Čovek koji je birao drvo za sanduk Lepom Mići priča o tome?! Samo sam ja dobila etiketu morbidne, ali nema veze, mora i to neko - rekla je Ena, a onda je počela priču o Sofi:

- Što se tiče Sofi, ona je meni esencija slatkoće, najmilije biće u kući. Ja sam te navela za najlukaviju osobu ovde. Ja bih tebi stavila da si ambiciozna, ako ti je to najveći greh, baš te briga. Ne mislim da si prva počela sve ovo, nije da ne mislim, nego znam, on je to potencirao, tvoja krivica je minimalna. Šikaniraju te danima ovde. Napadali su te bez ikakvog razloga, to je isključivo ljubomora. Mene ne ugrožavaš, devojci su pune oči suza, nikada nije ustala da priča kako joj je loše. Jedina me je pitala kako sam i provodila je vreme sa mnom. Šaljem Gastoza, ostavljam Sofi - rekla je Ena.

- Pošto si rekla Eni da Anđela ima pravo, na osnovu čega ima pravo - pitao je Gastoz.

- Ako sam ja devojka prema kojoj oseća ljubomoru, naravno da ima pravo. Dolaze kod mene i govore mi da Anđela plače zbog mene jer me Gastoz gled,a to mi je Dača rekao. Ako je Anđela loše zbog mene, naravno da može da mi kaže - rekla je Sofi.

Autor: Nikola Žugić